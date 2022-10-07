Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu (1)

07.10.2022 14:39

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Hafızlık Proje Okulu ve Uygulama Camii'nin açılış sonrası Cuma namazı kıldırdı (1)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu

SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Hafızlık Proje Okulu ve Uygulama Camii'nin açılış sonrası Cuma namazı kıldırdı (1)

YORUMLAR
500
Sakarya haber | Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı Sakarya haber | Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı Sakarya haberi... Kaynarca'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi Sakarya haberi... Kaynarca'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmayı anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, o da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti! Enflasyon farklarını ilave edilerek herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:45 Bakan Kurum'dan muhalefete sert sözler: Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
13:30 Transferi eleştiri alan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:01:12. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement