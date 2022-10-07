Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu (1)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu
SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Hafızlık Proje Okulu ve Uygulama Camii'nin açılış sonrası Cuma namazı kıldırdı (1)
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika
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