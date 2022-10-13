Sakarya gündem haberi: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Sakarya gündem haberi: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor

13.10.2022 14:11
Sakarya gündem haberi: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Al Astal ve avukatları hazır bulundu.

Eski zabıtların okunması ve celse arasında gelen dosyaların duruşma tutanağına geçirilmesinin ardından sanık ve avukatlarına söz verildi.

Sanık Al Astal, önceki beyanlarını tekrar etti.

Sanığın avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, dosyada yer alan tanığın dinlenilmesi hususunda takdirin mahkemede olduğunu kaydetti.

Adresi tespit edilen bir tanığın dinlenilmesi için müzekkere yazılmasına karar mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Ocak 2023'e erteledi.

Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, MİT ve emniyet ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmış, Ekim 2021'deki celsede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapis, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Sakarya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya gündem haberi: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya gündem haberi: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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