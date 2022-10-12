Pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

12.10.2022 16:32

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliye "teslim ol" çağrısı yaptı.

Bu sırada etrafa ateş etmeye devam eden zanlı, tüfeği tutukluk yapınca polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan T.T, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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