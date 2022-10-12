Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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