Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Köpeklerin uzaklaşmasıyla yerden kalkan çocuk, yaşadıklarını yoldan geçen minibüstekiler ile bir kişiye anlattı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya gündem haberi: Sakarya'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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