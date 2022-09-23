İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı, Söğütlü ve Geyve ilçelerinde, 4 ayrı adrese operasyon yaptı. Ekipler adreslerde, 150 bin 600 boş makaron, 4 bin 800 dolu makaron, 70 kilo açık tütün, 2 sigara sarma makinesi, 10 şişe sahte içki, 5 litrelik bidon içerisinde el yapımı sahte içki, alkol yapımında kullanılan 5 aroma, 39 adet sahte 100 TL'lik banknot, 139 adet sahte 50 TL'lik banknot, 1 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya gündem haberi... Sakarya'da sahte para ve içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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