Sakarya gündem haberi... Sakarya'da sonbahar doğa yürüyüşleri başlıyor - Son Dakika
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Sakarya gündem haberi... Sakarya'da sonbahar doğa yürüyüşleri başlıyor

09.10.2022 17:57
Sakarya gündem haberi... Sakarya'da sonbahar doğa yürüyüşleri başlıyor

Sakarya haber... Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşlerinde sonbahar dönemi yeniden başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşlerinde sonbahar dönemi yeniden başlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki, 16 Ekim'de Doğançay Şelalesi'ne gerçekleştirilecek.

Doğançay Şelalesi parkuruyla başlayacak yürüyüş için başvurular 13 Ekim Perşembe 12.30'a kadar "www.sakarya.bel.tr" adresinden yapılacak. Katılım kartları, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nden alınabilecek.

Katılımcılar için Demokrasi Meydanı'ndan otobüsler hareket edecek.

Sekiz farklı parkurda düzenlenecek sonbahar doğa yürüyüşleri "16 Ekim Pazar - Doğançay Şelale Parkuru, 23 Ekim Pazar - Yörükyeri Parkuru, 30 Ekim Pazar - Elmalı Köyü/ Aslanlar Göleti Parkuru, 6 Kasım Pazar - Akçay/ Nuriosmaniye Parkuru, 13 Kasım Pazar - Dikmen Tepe Parkuru, 20 Kasım Pazar - Kıranyurt Yaylası, 27 Kasım Pazar - Karagöl Yaylası/ Acella Yaylası Parkuru, 4 Aralık Pazar - Melekşe Oruç/ Akçay Barajı Parkuru" şeklinde oluşuyor.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya gündem haberi... Sakarya'da sonbahar doğa yürüyüşleri başlıyor - Son Dakika

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