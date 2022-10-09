Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki, 16 Ekim'de Doğançay Şelalesi'ne gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya gündem haberi... Sakarya'da sonbahar doğa yürüyüşleri başlıyor - Son Dakika

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