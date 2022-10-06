Sakarya gündem haberi... Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya gündem haberi... Sakarya'dan kısa kısa

06.10.2022 13:17
Sakarya gündem haberi... Sakarya'dan kısa kısa

Edinilen Sakarya haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Erenler ilçesinde altyapı yenileme ve peyzaj uygulama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Erenler ilçesinde altyapı yenileme ve peyzaj uygulama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde yenileme ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesinin ulaşım alanlarını yeni ve güçlü hale getirdiği, Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin de peyzaj alanlarında farklı modeller uygulayarak şehrin görüntüsünü güzelleştirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda Adapazarı, Serdivan ve Erenler'in birleşimi olarak kullanılan ve bölgenin önemli ulaşım ağı olan Şehit İlhan Aras Caddesi'nde çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "YOL-BAK ekipleri bölünmüş yol olan caddenin gidiş ve geliş güzergahlarında 1000 metrelik alanı yeniliyor. Dolgu, kazı ve altyapı yenileme işlemleri tamamlandığında caddeye 6 bin ton asfalt serilecek. Ekipler refüj, kavşaklar ve yol kenarlarında güzergahı daha yeşil ve doğanın bir parçası olarak gösterecek işlemler yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Babaoğlu, mesajında, Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa ve özellikle Türk-İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Babaoğlu, "Kargaşanın, ayrışmanın, bilgisizliğin hakim olduğu bir çağda Hz. Muhammed, İslam alemi başta olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa barış, merhamet, hoşgörü olmak üzere pek çok iyi duygu ve davranışının en güzel ve kalıcı örneklerini gösterdi, bizlere en kutsal mirası bıraktı. Peygamber Efendimizin rehberliğinde tüm dünya coğrafyası ve insanlık fikri, ahlaki olarak en büyük aydınlanmasını yaşamıştır. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bugün de Peygamber Efendimizin yol göstericiliğinde, bizlere bıraktığı bu eşsiz emaneti korumanın manevi hissiyatını en kalbi şekilde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ferizli'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Ferizli Toplum Sağlığı merkezi tarafından 7'den 70'e sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kaymakam Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gülşah Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Kaymakam Balcı, Belediye Başkanı Gündoğdu ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Yılmaz, bir konuşma gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Ferizli, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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