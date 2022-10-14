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Sakarya gündem haberi | Sakarya'dan kısa kısa

14.10.2022 08:56
Sakarya gündem haberi | Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya haberi... Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik şehir gezisi düzenlendi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik şehir gezisi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sakarya'ya gelen öğrenciler, "Gelin Tanış Olalım" uyum programı çerçevesinde İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Birimince organize edilen gezide buluştu.

Gezi kapsamında, öğrencilerin ilk kez gelmiş oldukları şehri tanımalarını sağlamak amacıyla günlük yaşantılarını kolaylaştıracak, belediye, üniversite, resmi kurumlar şehirdeki tarihi ve kültürel mekanlar, İl Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri, genç ofisler ve gençlik merkezini tanıtıcı geziler düzenlendi

Kentpark, Sapanca Gölü, Hendek Bayraktepe, Sakaryapark, Deprem Müzesi, Arifiye Gölya, İl Ormanı, Akyazı gezileriyle öğrenciler şehirdeki çeşitli tarihi ve turistik güzelliklere yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

SUBÜ 7 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 7 akademik personel alımı için ilana çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji, Turizm fakülteleri ile Geyve ve Sakarya meslek yüksekokullarında görev yapmak üzere 1 doçent ve 6 doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebilecek.

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Kaynak: AA

gençlik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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