Sakarya gündem haberleri... Kaynarca'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sakarya gündem haberleri... Kaynarca'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.10.2022 09:58

Sakarya gündem haberi... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eski Kaynarca-Karasu yolunda seyreden Neslihan K. idaresindeki 54 VK 926 plakalı otomobil, Dudu Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Tarlada durabilen aracın sürücüsü yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya gündem haberleri... Kaynarca'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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