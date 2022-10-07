Sakarya gündem haberleri... Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya gündem haberleri... Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

07.10.2022 16:34
Sakarya gündem haberleri... Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Nazım Üner İlk ve Ortaokulu öğrencileri, belediye tarafından yapım çalışmaları tamamlanan "Sevimli Dostlar Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi"ne ziyarette bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Nazım Üner İlk ve Ortaokulu öğrencileri, belediye tarafından yapım çalışmaları tamamlanan "Sevimli Dostlar Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi"ne ziyarette bulundu.

Veteriner hekim Ayhan Gönültaş AA muhabirine, öğrencilere bakım, beslenme ve hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz kontrollü bir şekilde yavru kedi ve köpekleri besleyerek kendileri için güzel bir anı oluşturdu." dedi.

Öğretmen Nurullah Tok da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirterek, "Buradaki izlenimlerini aileleriyle paylaşacaklar. Birçoğu belki hayvan sahiplenmeye gelecek." ifadesini kullandı.

Öğrenciler de etkinlik düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayvanlarla keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Sakarya haberleri... Sakarya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi Sakarya haberleri... Sakarya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu (1) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde konuştu (1)
Kaynak: AA

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya gündem haberleri... Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya gündem haberleri... Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement