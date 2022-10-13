Dar Sokak'ta önceki gün aralarında husumet bulunan H.T. (42) ve oğlu C.T. (17) ile U.T.T. (25) ve kardeşi M.T.T (17) arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Bu arada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavileri süren yaralılardan babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da baba ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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