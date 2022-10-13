Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da baba ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da baba ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

13.10.2022 12:46
Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da baba ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Edinilen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 11 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 11 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde Dar Sokak'taki bıçaklı kavgada H.T. (42) ve oğlu C.T'nin (17) bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan U.T.T. (25) ve kardeşi M.T.T'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.T.T. işlemlerin ardından serbest bırakıldı, baba ve oğlunu yaralayan U.T.T. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavileri süren yaralılardan babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dar Sokak'ta önceki gün aralarında husumet bulunan H.T. (42) ve oğlu C.T. (17) ile U.T.T. (25) ve kardeşi M.T.T (17) arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da baba ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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