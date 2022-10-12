Sakarya gündem haberleri... Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın çimleri maç öncesi bakımdan geçiyor - Son Dakika
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Sakarya gündem haberleri... Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın çimleri maç öncesi bakımdan geçiyor

12.10.2022 14:34
Sakarya gündem haberleri... Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın çimleri maç öncesi bakımdan geçiyor

Sakarya gündem haberi: Sakaryaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın çimleri, her karşılaşma öncesi hazır hale getiriliyor.

Sakaryaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın çimleri, her karşılaşma öncesi hazır hale getiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ve Sakaryaspor personelinin çalışması sonucu stadın çimleri maç haftasında bakımdan geçiyor.

Zarar gören çimler her maç sonrası elden geçirilerek, tohumlama, gübreleme, sulama, ısıtma ve biçme işlemleriyle bir sonraki maç gününe kadar ekipler tarafından sıkı takip ediliyor.

Oldukça zor şartlarda yetiştirilen çimlerin tüm hastalık ve yabancı otlardan arındırılarak günlük bakımları yapılıyor ve Sakaryaspor'un daha sağlıklı bir zeminde müsabakalarını oynaması sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakaryaspor'un şehrin en önemli markası olduğunu ve bu markanın daha ileriye taşınmasına katkı sunmak adına yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Bozulan zeminin düzeltilmesi için personelin özverili ve yoğun çalışmalar yaptığını belirten İnanç, "İnşallah kış aylarında da daha iyi bir zeminde futbol oynama imkanına sahip olacağız. Hem futbolcularımız hem taraftarımız yenilenen zeminle daha iyi, seyir zevki yüksek maçları izlemeye devam edecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sakaryaspor'muzun en güzel şartlarda mücadele etmesi için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sakarya'nın markası Sakaryaspor'un her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya gündem haberleri... Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın çimleri maç öncesi bakımdan geçiyor - Son Dakika

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