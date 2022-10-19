Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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