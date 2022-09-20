Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 12- 18 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 899 gram esrar, 239 gram bonzai, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › SAKARYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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