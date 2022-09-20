SAKARYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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SAKARYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 6 TUTUKLAMA

20.09.2022 11:09

SAKARYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 kişiden 6'sı tutuklandı.

SAKARYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 kişiden 6'sı tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 12- 18 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 899 gram esrar, 239 gram bonzai, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAKARYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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