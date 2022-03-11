Sakarya güne karla uyandı - Son Dakika
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Sakarya güne karla uyandı

11.03.2022 10:40

Sakarya güne karla uyandıSAKARYA Sakarya'da dün etkisini göstermeye başlayan ve gece saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrasında şehir güne karla uyandı.

Sakarya güne karla uyandı

SAKARYA Sakarya'da dün etkisini göstermeye başlayan ve gece saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrasında şehir güne karla uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya genelinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar, kent genelini beyaza bürüdü. Belediye ekipleri ise şehrin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yağışın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Sakarya güne karla uyandı
Sakarya güne karla uyandı
Sakarya güne karla uyandı

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Meteoroloji, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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