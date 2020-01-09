"Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sakarya Gürültü Haritası' hazırlandı - Son Dakika

"Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla şehirde gürültülü alanların tespiti için "Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla şehirde gürültülü alanların tespiti için "Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gürültüden etkilenen nüfus, konut, okul, hastane sayısını belirlemek için "Sakarya Gürültü Haritası" çıkarıldığı ve eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelindiği ifade edildi.

Gürültü alanlarının tespiti için oluşturulan haritalar kapsamında hazırlanacak Gürültü Eylem Planı'nın bu yıl içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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