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Son Dakika Güncel Sakarya güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktı - Son Dakika

Sakarya güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktı

7 saat önce

Güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktıADAPAZARI'nda bankta unutulan çanta polisi alarma geçirirken, güvenlik şeridini aşan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi çantayı açtı.

Güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktı

ADAPAZARI'nda bankta unutulan çanta polisi alarma geçirirken, güvenlik şeridini aşan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi çantayı açtı. Çantadan ilaç ve serumlar çıktı.

Oğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Adapazarı Kültür Merkezi önündeki bir banka bırakılan çantayı Mobese'den fark eden polis, bölgeye ekipleri sevk etti. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, bulvar yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı çağırılırken, bu sırada güvenlik şeridini aşan bir kişi çantaya açarak içini boşaltmaya başladı. Şahsın koşması nedeniyle çevrede panik oluşurken, polisler çantayı açan kişiye müdahale etti. Çantanın içinden çok sayıda ilaç ve serum çıktı. Çantayı açan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktı

Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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