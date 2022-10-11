Sakarya haber... AK Parti Erenler İlçe Başkanlığı 77. İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

AK Parti Erenler İlçe Başkanlığı 77. İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belediye Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'yı her zaman kale illerden gördüğünü belirtti.

Sakarya olarak AK Partiye destek veren ilk sıralardaki illerden biri olacaklarını aktaran Tever, "Çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 2023'te en güçlü desteği vermek adına çalışma yapacağız." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de ilçe teşkilatının yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise ilçede yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, güçlü Türkiye yolunda birçok yatırımla var olmaya devam edileceğine gönülden inandıklarını ifade etti.

Toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, mevcut ve geçmiş dönem ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve partililer katıldı.