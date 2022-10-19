Sakarya haber | Kaynarca'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Sakarya haber | Kaynarca'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

19.10.2022 11:32
Sakarya haber | Kaynarca'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Sakarya haber: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Şafak Altıntaş ve muhtarlar, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Altıntaş, daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.

Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkan Vekili Mustafa Özer, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar da törende yer aldı.

Kaynak: AA
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