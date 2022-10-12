Sakarya haber! Sakarya'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya haber! Sakarya'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi

12.10.2022 11:20
Sakarya haber! Sakarya'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya haberleri: Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Karanlık Mahallesi'nde R.Ö'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Zanlının ev, araç ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 kilogram kubar esrar, 1,5 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haber! Sakarya'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haber! Sakarya'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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