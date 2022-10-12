Zanlının ev, araç ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 kilogram kubar esrar, 1,5 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haber! Sakarya'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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