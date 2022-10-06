Sakarya haberi | Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı küle döndü - Son Dakika
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Sakarya haberi | Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı küle döndü

06.10.2022 11:51

Sakarya haberleri: Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı küle döndü Alevlere teslim olan çatı küle döndü Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı küle döndü

Alevlere teslim olan çatı küle döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın bölgesinde bulunan okulun öğrencileri tedbir amaçlı bahçeye çıkartıldı. Yangının verdiği hasar havadan da görüntülendi.

Yangın, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın bölgesindeki Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Olaya müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Paniğe sebep olan yangında ekiplerin müdahalesi havadan da görüntülendi. Yangını fark ettiğinde binanın doğalgaz borularını ve elektrik panolarını kapattığını aktaran İsmail Karabıyık, elinden geldiği kadar ekiplere yardımcı olduğunu aktardı.

"Komşularda yardım etti binayı boşalttık"

Yangında önlem almaya çalışan esnaf İsmail Karabıyık, "İlk etapta doğal gaz ve elektrik sayaçlarını kapattık. Bundan önce de 112'yi arayarak haber verdik. Binada rahatsız olan bir arkadaşımız ile annesi vardı. Bir kız çocuğumuzu aşağıya indirdim, diğer komşular da yardım etti ve binayı boşalttık. Binanın çatı katında yangın çıktı, ekipler müdahale etti. Yangının sebebini bilmiyoruz. Doğal gaz şüphesi var dendi ama yukarıda borular da yok. Allah bir daha göstermesin" dedi.

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Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya haberi | Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberi | Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı küle döndü - Son Dakika
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