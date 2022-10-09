Sakarya 'da 5 Ekim'de antrenmanda beyin kanaması geçiren judo antrenörü Şükrü Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haber | Sakarya'da antrenmanda fenalaşan judo antrenörü 4 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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