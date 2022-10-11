Kent merkezindeki Dar Sokak'ta aralarında husumet bulunan H.T. (42) ve oğlu C.T. (17) ile U.T.T. (25) ve kardeşi M.T.T (17) arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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