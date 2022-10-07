Sakarya haber | Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya haber | Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı

07.10.2022 14:31
Sakarya haber | Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya habere göre Sakarya'da polis ekiplerince Karasu ve Erenler ilçesinde 5 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaran, tütün, ruhsatsız tabanca ele geçildi.

Sakarya'da polis ekiplerince Karasu ve Erenler ilçesinde 5 iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda dolu ve boş makaran, tütün, ruhsatsız tabanca ele geçildi. Konuya ilişkin ise 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekiplerince Karasu ve Erenler ilçelerinde 5 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, 122 bin 700 adet dolu, 16 bin 600 adet boş makaron, 45 kilogram açık tütün, 10 kilogram paketlenmiş tütün mamulü, 28 bin 500 gram nargile tütünü, 588 paket sigara sarma kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak ise 5 şahıs gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya haber | Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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