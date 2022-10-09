İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, programda yaptığı konuşmada, matematiğin her insanın hayatı anlaması, yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel şekilde yol yürüyebilmesi için gerekli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Sakarya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › Sakarya haber! Sakarya'da matematik zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

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