Sakarya haber! Sakarya'da matematik zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya haber! Sakarya'da matematik zirvesi gerçekleştirildi

09.10.2022 14:56
Sakarya haber! Sakarya'da matematik zirvesi gerçekleştirildi

Sakarya haberleri... Milli Eğitim Bakanlığınca TÜBİTAK ve üniversitelerin ortaklığında başlatılan "matematik seferberliği" kapsamında Sakarya'da "Matematiğin Zirvesi" programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca TÜBİTAK ve üniversitelerin ortaklığında başlatılan "matematik seferberliği" kapsamında Sakarya'da "Matematiğin Zirvesi" programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen programda 300 öğretmen atölye çalışmalarına katıldı.

Katılımcıların 8 masada fikirlerini sunduğu çalıştayda, yaklaşık 400 kişi dinleyici olarak yer aldı.

13 farklı atölye ve eğitim paydaşlarının yer aldığı etkinlikle, öğrencilerin matematiği severek öğrenmeleri ve günlük hayata uyarlayabilmeleri hedeflendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, programda yaptığı konuşmada, matematiğin her insanın hayatı anlaması, yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel şekilde yol yürüyebilmesi için gerekli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Sakarya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sakarya haber! Sakarya'da matematik zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

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