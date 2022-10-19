Kazada otomobil ve arızalı aracın sürücüleri ile Karayolları personeli Mehmet Y. ve Ekrem G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haber... Sakarya'da tıra çarpıp devrilen otomobil Karayolları aracına çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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