Zanlıların üzerleri, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 kilo 150 gram esrar, 598 gram bonzai, 285 gram skunk, 137 gram metamfetamin, 113 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 24 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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