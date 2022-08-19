Sakarya haber! Söğütlü'de muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıldı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hasanfakı Göleti'nde gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Yusuf Söğütdelen, muhtarların taleplerini dinledi.

İlçede yapımı devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Kaymakam Gün, vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Özten de muhtarlarla olan iletişimi her zaman güçlü tuttuklarını vurgulayarak, mahalle ziyaretlerini de aksatmadan yaptıklarını kaydetti.

Özten, mahallelerdeki asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.