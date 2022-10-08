Mahalle muhtarı Hamdi Ölmez'in ev sahipliğindeki toplantıda Kaymakam Gün, her ay bir mahallede daire müdürleriyle muhtarların ve vatandaşların istek ve taleplerini değerlendirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya haber! Söğütlü Kaymakamı Gün'ün başkanlığında mahalle istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

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