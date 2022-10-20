Sakarya haberi... Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sakarya haberi... Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

20.10.2022 11:30
Sakarya haberi... Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya habere göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığınca, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızılcaorman Mahallesi'nde oturan O.K'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 3 kilogram kubar esrar, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberi... Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberi... Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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