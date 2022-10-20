"Bu nedenle 21 Ekim Cuma günü 22.00-06.00 saatleri arası otoyola Sakarya Kavşağı'ndan girişler kapatılacak, trafik D-100 devlet yoluna yönlendirilecektir. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haberi... Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Kavşağı'nda üst yapı onarım çalışması yapılacak - Son Dakika

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