Sakarya haberi | Ferizli Kaymakamı Balcı'dan okul ziyaretleri - Son Dakika
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Sakarya haberi | Ferizli Kaymakamı Balcı'dan okul ziyaretleri

20.10.2022 11:24
Sakarya haberi | Ferizli Kaymakamı Balcı'dan okul ziyaretleri

Edinilen Sakarya haberine göre Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

Balcı ve Yılmaz, ziyaretlerde okul müdürleri ve öğretmenlerle yeni eğitim ve öğretim konularıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Kaymakam Balcı, AA muhabirine, öğretmen eksiğinin olmadığını, yazın okullarda gereken güçlendirme ve diğer eksiklikleri tamamladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin hedefinin öğrencilerin en güzel şekilde eğitim almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Balcı, bunun için tüm imkanların sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sakarya haberi | Ferizli Kaymakamı Balcı'dan okul ziyaretleri - Son Dakika

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