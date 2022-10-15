Sakarya haberi! Karasu'da traktörün römorkundan düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya haberi! Karasu'da traktörün römorkundan düşen genç işçi yaşamını yitirdi

15.10.2022 07:22
Sakarya haberi! Karasu'da traktörün römorkundan düşen genç işçi yaşamını yitirdi

Edinilen Sakarya haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün römorkundan düşen genç işçi hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün römorkundan düşen genç işçi hastanede hayatını kaybetti.

Darıçayırı Mahallesi'ndeki bir işletmede işçi olarak çalışan Saniye Zeyrek (21), hareket halindeki traktörün römorkundan düştü.

Aracın altında kalarak ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sakarya'daki özel hastaneye sevk edilen yaralı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
500
4 ildeki yatırıma 'proje bazlı teşvik' verilecek 4 ildeki yatırıma 'proje bazlı teşvik' verilecek Sakarya gündem haberi | Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı Sakarya gündem haberi | Sakarya'da, prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 23 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Darıçayırı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberi! Karasu'da traktörün römorkundan düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:19 Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor
09:14 Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim
08:41 Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu
08:20 4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil
07:55 Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi
07:48 TTK'den facianın yaşandığı maden ocağıyla ilgili Sayıştay raporu iddiasına cevap: Dezenformasyon içeriyor
07:35 Bartın'daki faciada acı gerçeği Bakan Fatih Dönmez: İşçilerin bir kısmı basınç ve sıcaklıkla yaşamını yitirdi
07:18 Çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiği Bartın'daki maden faciası sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi
07:01 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi
01:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı! Dışişleri Bakan Yardımcısı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 10:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya haberi! Karasu'da traktörün römorkundan düşen genç işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement