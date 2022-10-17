5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı

Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haberi: Kaynarca'da kanserden ölen belediye meclis üyesi toprağa verildi - Son Dakika

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