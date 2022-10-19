Sakarya haberi: Kocaali'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Sakarya haberi: Kocaali'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 12:28
Sakarya haberi: Kocaali'de Muhtarlar Günü kutlandı

Sakarya haberi... Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene, Kaymakam Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ereli, İlçe Emniyet Amiri Saim Erhan, İlçe Müftüsü Adem Gülmek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya haberi: Kocaali'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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