Sakarya haberi: Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sakarya haberi: Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı

11.10.2022 15:50
Sakarya haberi: Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı

Edinilen Sakarya haberine göre Sakarya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Sakarya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, haklarında hırsızlık, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan 8 ay ila 20 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 11 firari hükümlüyü yakaladı.

Adliyeye sevk edilen firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberi: Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberi: Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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