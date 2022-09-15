Sakarya'da yaşanan motosiklet kazasında 2 arkadaş öldü

Kaza, dün Kuyumculu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kadir Keskin ve arkadaşı Umut Akaltaoğlu, motosikletle gezmeye çıktı. Kadir Keskin'in kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Sürüklenen motosikletteki 2 arkadaş, ağır yaralandı.İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Keskin ve Umut Akbaltaoğlu kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.