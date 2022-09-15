Sakarya'da yaşanan motosiklet kazasında 2 arkadaş öldü - Son Dakika
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Sakarya'da yaşanan motosiklet kazasında 2 arkadaş öldü

15.09.2022 14:16
Sakarya'da yaşanan motosiklet kazasında 2 arkadaş öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Kadir Keskin (17) ile arkasında oturan arkadaşı Umut Akbaltaoğlu (18) hayatını kaybetti. Motoksikletle gezmeye çıkan arkadaşlar kazada feci şekilde can verdi.

Kaza, dün Kuyumculu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kadir Keskin ve arkadaşı Umut Akaltaoğlu, motosikletle gezmeye çıktı. Kadir Keskin'in kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Sürüklenen motosikletteki 2 arkadaş, ağır yaralandı.İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Keskin ve Umut Akbaltaoğlu kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Kadir Keskin, Sakarya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da yaşanan motosiklet kazasında 2 arkadaş öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da yaşanan motosiklet kazasında 2 arkadaş öldü - Son Dakika
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