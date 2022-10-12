Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi - Son Dakika
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Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi

12.10.2022 15:40

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üstü çıplak şekilde sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, uzun uğraşlar sonucu özel Harekat polislerinin de desteğiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üzeri çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.

Şehrin göbeğinde yarı çıplak pompalı tüfekli dehşet yaşattı! Özel harekat polisleri devreye girdi

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği olayda şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Şehrin göbeğinde yarı çıplak pompalı tüfekli dehşet yaşattı! Özel harekat polisleri devreye girdi
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi - Son Dakika
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