Sakarya haberi! Sakarya'da traktöre binmeye çalışırken düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sakarya haberi! Sakarya'da traktöre binmeye çalışırken düşen çocuk yaşamını yitirdi

10.10.2022 21:54
Sakarya haberi! Sakarya'da traktöre binmeye çalışırken düşen çocuk yaşamını yitirdi

Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktöre binmeye çalışırken düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktöre binmeye çalışırken düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Çardak Mahallesi yolu üzerindeki bir hayvan besi çiftliğinde yabancı uyruklu S.S, babasının çalıştığı yem karma makinesinin bağlı olduğu traktöre binmeye çalıştı.

Traktörün hareket etmesi sonucu dengesini kaybeden küçük kız çocuğu, traktör ile makinenin arasındaki şaft kısmına düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberi! Sakarya'da traktöre binmeye çalışırken düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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