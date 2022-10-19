Sakarya haberi... Sakarya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 stajyer hemşire yaralandı - Son Dakika
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Sakarya haberi... Sakarya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 stajyer hemşire yaralandı

19.10.2022 09:32
Sakarya haberi... Sakarya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 stajyer hemşire yaralandı

Sakarya haberleri: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 stajyer hemşire hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 stajyer hemşire hastaneye kaldırıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde stajyer hemşirelik yapan üniversite öğrencileri S.D. (23) ve M.A'ya (23), hastane bölgesindeki ışıklardan geçmeye çalıştıkları sırada otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrenciler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Omuz ve kafa travması geçirdiği belirlenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sakarya haberi... Sakarya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 stajyer hemşire yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberi... Sakarya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 stajyer hemşire yaralandı - Son Dakika
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