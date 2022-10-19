Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde stajyer hemşirelik yapan üniversite öğrencileri S.D. (23) ve M.A'ya (23), hastane bölgesindeki ışıklardan geçmeye çalıştıkları sırada otomobil çarptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya haberi... Sakarya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 stajyer hemşire yaralandı - Son Dakika

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