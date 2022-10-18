Sakarya haberi! Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden okul sporları alanında başarı

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi, geçen sezon okul sporları alanında Türkiye ikincisi oldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Mili Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla yürütülen okul sporları çalışmalarının, kentin her yıl ülke sıralamasında ilk 5 içerisinde yer almasını sağladığı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan değerlendirme kriterlerine göre, bu yıl Sakarya'da öğrenim gören yaklaşık 180 bin öğrenciden 60 bininin lisanslı şekilde spor yapmasının sağlandığı ve her 3 öğrenciden birinin okul sporları organizasyonlarına dahil edildiği aktarıldı.

Bu çalışmaların 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul sporları alanında Sakarya'nın Türkiye ikincisi olmasını sağladığı ifade edildi.

Başarıda pay sahibi olanlara teşekkür edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, okullarda spor kültürünü yaygınlaştırmak ve uluslararası okul sporları müsabakalarında ülkeyi başarıyla temsil etmenin en büyük şiarları olduğunu vurguladı.

Alt yapı ve yetenek tespiti projeleri hazırlayarak yetenekli öğrencileri keşfetmek adına kurum olarak hummalı çalışma içerisinde olduklarını aktaran İnanç, ayrıca yerel, ulusal ve uluslararası müsabaka ve organizasyonlar için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar içinde çalıştıklarını kaydetti.

İnanç, başarıda desteği olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.