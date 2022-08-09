Sakarya haberleri... Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika
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Sakarya haberleri... Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar yakalandı

09.08.2022 16:54
Sakarya haberleri... Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar yakalandı

Sakarya gündem haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2,5 kilogram esrar ve silahların ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2,5 kilogram esrar ve silahların ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Çatalköprü Mahallesi'nde oturan İ.S'nin esrar elde etmek için yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleriyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2,5 kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar, 100 kök Hint keneviri, 115 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Sakarya, Kenevir, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberleri... Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberleri... Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram esrar yakalandı - Son Dakika
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