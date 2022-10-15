Sakarya haberleri: Amasra'da maden ocağındaki patlama nedeniyle Sakarya'da festivallerdeki eğlence etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
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Sakarya haberleri: Amasra'da maden ocağındaki patlama nedeniyle Sakarya'da festivallerdeki eğlence etkinlikleri iptal edildi

15.10.2022 19:44
Sakarya haberleri: Amasra'da maden ocağındaki patlama nedeniyle Sakarya'da festivallerdeki eğlence etkinlikleri iptal edildi

Sakarya haber... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Sakarya'da düzenlenen festivallerin konser ve eğlence bölümleri iptal edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Sakarya'da düzenlenen festivallerin konser ve eğlence bölümleri iptal edildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından Geyve ve Hendek ilçelerindeki festivallerin düzenleme heyetiyle görüştü.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Hendek festival heyetiyle yapılan görüşme sonucu, 3. Geyve Ayva Festivali ile Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'nin bugün ve yarın düzenlenecek konser ve eğlence bölümleri iptal edildi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından, "Hepimizin yüreği yandı. Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." paylaşımında bulundu.

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Kaynak: AA

Sakarya, Amasra, Güncel, Son Dakika

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