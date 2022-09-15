Sakarya haberleri... Sakarya'da alışveriş merkezi önünde kavga; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Sakarya haberleri... Sakarya'da alışveriş merkezi önünde kavga; 1 ölü, 2 yaralı

15.09.2022 10:50
Sakarya haberleri... Sakarya'da alışveriş merkezi önünde kavga; 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya habere göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Y.E.B., çıkardığı tabancayı ateşledi. Yaşar Metin, T.T. ve kavga sırasında olay yerinden geçen 1 kişi, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen Yaşar Metin, hayatını kaybetti.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sakarya haberleri... Sakarya'da alışveriş merkezi önünde kavga; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberleri... Sakarya'da alışveriş merkezi önünde kavga; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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