Sakarya gündem: Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı - Son Dakika
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Sakarya gündem: Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

06.10.2022 12:02

Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'taki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmandaki bazı kişiler çevredeki vatandaşlar tarafından bina dışına çıkarıldı. Bazı apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin müdahalesini yaşlı gözlerle izledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda büyük çapta hasar oluştu.

Yangın nedeniyle apartmanın bitişiğinde bulunan Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri tarafından dışarı çıkarılarak, bir süre okul bahçesinde bekletildi.

Esnaf İsmail Karabıyık, gazetecilere, iş yerinde çalışırken komşularının çağrısı üzerine yangının çıktığını anladığını söyledi.

Daha önce apartmanda oturduğundan binayı bildiğini belirten Karabıyık, "İlk etapta 112'ye haber verdik. Doğal gaz ve elektrik sayaçlarını kapattık. Yukarıda ablasıyla yaşayan rahatsız kardeşimiz var onları ve kız çocuğumuzu indirdik. Normalde çatı katında elektrik aksamı ve hiçbir şey olmadığından ötürü neden olduğunu bilemiyoruz. Bir yangın çıktı, neden ve nasıl olduğu belli değil. Müdahale edildi. Epey bir zarar oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Serdivan, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya gündem: Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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