Sakarya haberleri! Sakarya'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Sakarya haberleri! Sakarya'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

12.10.2022 13:54
Sakarya haberleri! Sakarya'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

Sakarya gündem haberi... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Yanık Mahallesi'nde dere yatağında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çatalkaya mevkisinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alanda bulunan dere yatağındaki 2 ayrı noktada izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 7 arama dedektörü, metal sikke, 3 yuvarlak mıknatıs, bakır metal malzeme, benzinle çalışan hilti, büyük boy levye, manüle demiri, el feneri, 2 kazma, balta, 2 kürek ve nacak ile kazı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberleri! Sakarya'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberleri! Sakarya'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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