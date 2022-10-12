Operasyonda, 7 arama dedektörü, metal sikke, 3 yuvarlak mıknatıs, bakır metal malzeme, benzinle çalışan hilti, büyük boy levye, manüle demiri, el feneri, 2 kazma, balta, 2 kürek ve nacak ile kazı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haberleri! Sakarya'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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