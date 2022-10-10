İş yeri kapandı, kumarbazlara 25 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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İş yeri kapandı, kumarbazlara 25 bin lira ceza kesildi

10.10.2022 15:42
İş yeri kapandı, kumarbazlara 25 bin lira ceza kesildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen kahvehane geçici süreyle kapatılırken, 14 kişiye de 25 bin 466 lira para cezası kesildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen kahvehane geçici süreyle kapatılırken, 14 kişiye de 25 bin 466 lira para cezası kesildi.

Hicriye Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı duyumunun alınması üzerine harekete geçen Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları baskında vatandaşların kumar oynadığını tespit etti. Bu çerçevede, işletme sahibi T.Y.'ye "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, iş yeri de geçici süre kapatıldı. Kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye ise toplamda 25 bin 466 lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yeri kapandı, kumarbazlara 25 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yeri kapandı, kumarbazlara 25 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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