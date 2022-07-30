Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 7 kişiyle birlikte Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 62 yaşındaki Kuldaş, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haberleri: Sakarya'da kazada yaralanan kişi 17 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

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