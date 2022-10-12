Sakarya haberleri! Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet - Son Dakika
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Sakarya haberleri! Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet

12.10.2022 16:58

Sakarya yerel 3. sayfa haberine göre Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet Sevgilisiyle sorunları olan adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üstü çıplak şekilde sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet

Sevgilisiyle sorunları olan adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üstü çıplak şekilde sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üzeri çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konuya ilişkin olarak bölgeye sevk edilen ekipler Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken meraklı vatandaşları da güvenli bölgelere sevk etti. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği olayda şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek edilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya haberleri! Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet - Son Dakika

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