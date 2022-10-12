Sakarya haberleri! Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet

Sakarya'da şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet

Sevgilisiyle sorunları olan adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üstü çıplak şekilde sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üzeri çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konuya ilişkin olarak bölgeye sevk edilen ekipler Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken meraklı vatandaşları da güvenli bölgelere sevk etti. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği olayda şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek edilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.