Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yarıca Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA

Kenevir, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya haberleri! Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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